В Ленобласти подросток погиб, уснув в ванной с оставленным на зарядке телефоном

Ребенок скончался от удара током из-за падения заряжающегося телефона в ванную, СК возбудил уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ленобласти подросток скончался от удара током в ванной, куда он отправился с телефоном. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Инцидент произошел 1 февраля. Подросток вернулся с прогулки и решил принять ванну, взяв телефон с собой. Ребенок подключил смартфон к зарядке, после чего уснул во время водных процедур.

В результате телефон упал в воду, спровоцировав удар током. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

По факту произошедшего Следственным комитетом РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в Якутске 17-летний юноша погиб от удара электрическим током из-за использования стоящего на зарядке телефона. У подростка также был обнаружен ожог на груди.