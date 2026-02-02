Ричмонд
Модель из Москвы была главным рекрутёром российских девушек для Эпштейна

Ключевой фигурой в вербовке российских девушек для сети американского преступника Джеффри Эпштейна оказалась модель из Москвы. Её настоящее имя — Светлана Пожидаева, она известна под псевдонимом Лана и имеет диплом престижного МГИМО.

Источник: Life.ru

Как выяснил SHOT, в середине 2010-х Пожидаева работала аналитиком в финансовой компании, а позже, подписав контракт с модельным агентством, перебралась в Нью-Йорк. Там она познакомилась с Эпштейном, став его любовницей и личным ассистентом. В её обязанности входил поиск девушек из России через Skype и их заманивание в США под предлогом работы в благотворительных фондах или модельной карьеры.

Перед встречей с Эпштейном все кандидатки проходили инструктаж и посещали его салон красоты. Первая же встреча, как правило, заканчивалась в номере отеля, где Эпштейн развлекался сразу с тремя-пятью девушками. Сама Пожидаева также оказалась в полной зависимости от преступника и в 2018 году организовала для него одну из самых громких вечеринок на частном острове. Сейчас, по её словам, она живёт в Нью-Йорке и является лицом международного косметического бренда.

Ранее стало известно, что Эпштейн получал рассылку о возможных умственных проблемах у Дональда Трампа. Одно из писем было за авторством популярного норвежского дипломата и политика Терье Руд-Ларсена, который занимал пост в ООН.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

