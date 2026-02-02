Помощника военкома в Петербурге осудили за хищения выплат для контрактников

Как добавили в судебной пресс-службе, Сергеев в 2023 году на основании трудового договора с военным комиссариатом Санкт-Петербурга, будучи лицом, оказывающим услуги по информированию населения о мерах финансовой поддержки при заключении гражданами контракта с министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы, также был осведомлен о осуществлении выплат ПАО "Россети Ленэнерго’и предприятиям автомобильного транспорта. По версии следствия, он организовал преступную группу, к участию в которой он привлек Анастасию Сергееву (супруга — прим. ред.), Валентину Сергееву, Веру Селезневу, Константина Шевякова и Диану Волкову.