На красный прямо на людей: как «Спарк» едва не устроил трагедию у старого ТашМИ

Но для водителя «Спарка» правила, судя по всему, существуют в каком-то альтернативном измерении. Он внезапно нажал на газ и поехал прямо на пешеходов. В какой-то момент при просмотре видео создаётся ощущение, что человек за рулём просто решил сбить людей.
К счастью, трагедии удалось избежать. Женщина, переходившая дорогу, в последний момент, буквально за секунду, остановилась и тем самым спасла себе жизнь.
Самое поразительное, что водитель «Спарка» даже не смутился. Он спокойно пропустил пешехода… а затем продолжил движение на красный сигнал светофора. Видимо, это был очень важный человек, спешивший решать проблемы планетарного масштаба, которые, как известно, не могут подождать лишние 30 секунд.
Столичное УБДД оперативно установило личность нарушителя. Выяснилось, что за рулём находилась женщина. В отношении неё был составлен административный протокол по статье 128−4 (проезд на запрещающий сигнал светофора). Теперь ей грозит штраф в размере 3 БРВ — это всего 1,2 млн сумов.
К сожалению, УБДД не опубликовало видео с объяснениями водительницы. А было бы интересно послушать, как можно оправдать настолько наглое и опасное нарушение, когда автомобиль едет прямо на людей, словно пешеходы на дороге — это просто помеха, а не живые люди.