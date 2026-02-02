Ричмонд
В Сети появились кадры задержания мужчины, убившего ребенка в Петербурге

В Сети распространились фотографии, на которых задерживают мужчину, признавшегося в убийстве девятилетнего мальчика. В понедельник, 2 февраля, он рассказал, что увез ребенка, а затем утопил.

Кроме того, по данным издания Ura.ru на его компьютере были обнаружены детские порнографические материалы. Сообщается, что сожительница задержанного знала о его нездоровом интересе к несовершеннолетним и сейчас дает показания следствию.

По данным RT, погибший подрабатывал с друзьями мытьем стекол машин.

Еще 31 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома 30 января. 1 февраля по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.

2 февраля подозреваемого по делу задержали. По информации СМИ, задержанного зовут Петр Жилкин, ему 39 лет, он приехал в Петербург из Луганской Народной Республики. До этого какое-то время жил в Ростовской области. У задержанного было несколько судимостей: он украл ноутбук и угнал с подельником мотоцикл в городе Шахты.