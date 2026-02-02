Ричмонд
Появились подробности дела похитителя 9-летнего мальчика из Петербурга: мужчина попался с откровенными видео

Убийца 9-летнего мальчика из Петербурга увлекался детской порнографией.

СК продолжает расследовать уголовное дело о гибели 9-летнего мальчика. Страшная история развернулась в Петербурге. Признавшийся в убийстве мальчика подозреваемый, как утверждается, увлекался детской порнографией. Об этом пишет «КП-Петербург».

К ночи на 3 февраля подозреваемого повезут на поиски тела ребенка. Ранее стало известно, что мужчина утопил несовершеннолетнего.

Эротический контент, где фигурировали подростки, нашли у него дома. Проверяется версия, что мальчик мог знать об этом и угрожал взрослому.