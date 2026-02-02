Подозреваемый в деле об убийстве ребенка в Петербурге раскрыл мотив преступления

Петр Жилкин, признавшийся в убийстве девятилетнего мальчика, заявил, что ребенок якобы его шантажировал и требовал полмиллиона рублей. Об этом стало известно в понедельник, 2 февраля.
По данным Telegram-канала Shot, на допросе Жилкин заявил, что шантаж со стороны мальчика стал мотивом убийства.
2 февраля подозреваемого по делу задержали. По информации СМИ, задержанного зовут Петр Жилкин, ему 39 лет, он приехал в Петербург из Луганской Народной Республики. До этого какое-то время жил в Ростовской области. У задержанного было несколько судимостей: он украл ноутбук и угнал с подельником мотоцикл в городе Шахты. В этот же день Жилкин признался, что увез ребенка, а затем утопил.
Также в СМИ распространилась информация о том, что на компьютере задержанного были обнаружены детские порнографические материалы.
Еще 31 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома 30 января. 1 февраля по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.