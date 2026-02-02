Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в деле об убийстве ребенка в Петербурге раскрыл мотив преступления

Петр Жилкин, признавшийся в убийстве девятилетнего мальчика, заявил, что ребенок якобы его шантажировал и требовал полмиллиона рублей. Об этом стало известно в понедельник, 2 февраля.

Петр Жилкин, признавшийся в убийстве девятилетнего мальчика, заявил, что ребенок якобы его шантажировал и требовал полмиллиона рублей. Об этом стало известно в понедельник, 2 февраля.

По данным Telegram-канала Shot, на допросе Жилкин заявил, что шантаж со стороны мальчика стал мотивом убийства.

2 февраля подозреваемого по делу задержали. По информации СМИ, задержанного зовут Петр Жилкин, ему 39 лет, он приехал в Петербург из Луганской Народной Республики. До этого какое-то время жил в Ростовской области. У задержанного было несколько судимостей: он украл ноутбук и угнал с подельником мотоцикл в городе Шахты. В этот же день Жилкин признался, что увез ребенка, а затем утопил.

Также в СМИ распространилась информация о том, что на компьютере задержанного были обнаружены детские порнографические материалы.

Еще 31 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома 30 января. 1 февраля по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.