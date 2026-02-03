Двух мирных жителей ранило при атаке дронов ВСУ на приграничный район Брянщины

«Женщина с минно-взрывной травмой кисти доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил глава региона.
Также дрон ВСУ ударил по движущемуся гражданскому автомобилю в деревне Рудня Цата того же района. В этой атаке получил тяжёлые осколочные ранения мужчина. Его также увезли в больницу. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Перед этим, утром 2 февраля, в селе Полевые Новосёлки Суземского района Брянской области беспилотник-камикадзе атаковал гражданский объект. Пострадал один мирный житель, который получил минно-взрывную травму.
