RT: Поиски убитого в Петербурге девятилетнего мальчика остановлены

Поиски девятилетнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге, приостановлены в связи с возможным обнаружением его тела. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили волонтеры поискового отряда.
По данным RT, на месте происшествия работают водолазы.
Позже RT опровергло свое заявление, сообщив, что, по уточненным данным, тело ребенка еще не нашли.
Еще 31 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома 30 января. 1 февраля по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.
2 февраля подозреваемого по делу задержали. По информации СМИ, задержанного зовут Петр Жилкин, ему 39 лет, он приехал в Петербург из Луганской Народной Республики. До этого какое-то время жил в Ростовской области. У задержанного было несколько судимостей: он украл ноутбук и угнал с подельником мотоцикл в городе Шахты. В этот же день Жилкин признался, что увез ребенка, а затем утопил.