Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге показал, где спрятал тело

Павел Тифитулин ушел из дома на Красносельском шоссе в понедельник около 14:00 30 января и не вернулся. Одет был в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что последний раз видеокамеры зафиксировали его в тот же день около торгового комплекса «Лента» на Таллинском шоссе. Далее его след обрывается.