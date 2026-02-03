Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге показал, где спрятал тело

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, сообщил, что его спрятал тело в Ломоносовском районе в Ленобласти, сообщает пресс-центр Следственного комитета.
«В ходе расследования уголовного дела получена информация об убийстве ребенка. Кроме того, мужчина сообщил о месте в Ломоносовском районе, где скрыл тело мальчика», — говорится в сообщении.
По местам пребывания фигуранта прошли обыски, следователи также осмотрели его автомобиль и изучили «информационные носители, на которых обнаружены сведения, относящиеся к расследованию, изъят ряд доказательств».
Накануне вечером источник РИА Новости в оперативных службах сообщил, что подозреваемый в похищении мальчика, признался в его убийстве.
По данным следствия, ребенок сел к задержанному в машину. Как утверждает Telegram-канал SHOT, мальчик подрабатывал мойкой авто, а в день пропажи мог общаться с преступником. Сообщается, что мужчина, ранее судимый за кражу, предлагал детям покататься на машине за деньги, а в его ноутбуке нашли детскую порнографию.
Как уточняли в комментарии агентству оперативные службы, его привезли на допрос из Псковской области. Ранее в понедельник Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве, сотрудники отрабатывали все версии произошедшего. Правоохранительные органы и волонтеры все это время продолжали поиски пропавшего.
Павел Тифитулин ушел из дома на Красносельском шоссе в понедельник около 14:00 30 января и не вернулся. Одет был в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что последний раз видеокамеры зафиксировали его в тот же день около торгового комплекса «Лента» на Таллинском шоссе. Далее его след обрывается.