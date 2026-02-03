Названа причина отравления детей в Дагестане угарным газом: что произошло

В детском саду Дагестана произошло ЧП. Дети, находящиеся в здании, отравились угарным газом. Оказалось, что детский сад был подключен к газопроводу незаконно. Об этом сообщил в Telegram-канале министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.