Названа причина отравления детей в Дагестане угарным газом: что произошло

В детском саду Дагестана произошло ЧП. Дети, находящиеся в здании, отравились угарным газом. Оказалось, что детский сад был подключен к газопроводу незаконно. Об этом сообщил в Telegram-канале министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.
Причиной отравления стала горелка. Ее подключили к газовой системе с помощью водяного шланга. По словам Марата Шихалиева, у детского сада отсутствовал договор на поставку газа.
«По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности», — поделился министр.
Всего после инцидента госпитализировали десять детей. Известно, что детский сад был частный. Дети пожаловались на слабость и тошноту.