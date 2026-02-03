Ричмонд
Названа причина отравления детей в Дагестане угарным газом: что произошло

Министр Шихалиев: детсад, где угорели дети, подключили к газу незаконно.

Источник: Комсомольская правда

В детском саду Дагестана произошло ЧП. Дети, находящиеся в здании, отравились угарным газом. Оказалось, что детский сад был подключен к газопроводу незаконно. Об этом сообщил в Telegram-канале министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.

Причиной отравления стала горелка. Ее подключили к газовой системе с помощью водяного шланга. По словам Марата Шихалиева, у детского сада отсутствовал договор на поставку газа.

«По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности», — поделился министр.

Всего после инцидента госпитализировали десять детей. Известно, что детский сад был частный. Дети пожаловались на слабость и тошноту.