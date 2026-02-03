Ричмонд
По местам пребывания сознавшегося в убийстве ребенка провели обыски

По местам пребывания сознавшегося в убийстве ребенка в Петербурге провели обыски.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Следователями проведены обыски по местам пребывания фигуранта дела об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, сообщает СК РФ.

«По местам пребывания фигуранта следователями уже проведены обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, на которых обнаружены сведения, относящиеся к расследованию, изъят ряд доказательств», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе по обнаружению тела ребенка, сообщает ведомство.

В Петербурге возбуждено дело об убийстве девятилетнего мальчика. Ребёнок 30 января вышел из дома в Красносельском районе и сел в машину к незнакомцу. В Псковской области был задержан мужчина, в автомобиль которого сел мальчик. В ходе расследования уголовного дела мужчина сообщил о месте в Ломоносовском районе, где спрятал тело.