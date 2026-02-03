По местам пребывания сознавшегося в убийстве ребенка провели обыски

В Петербурге возбуждено дело об убийстве девятилетнего мальчика. Ребёнок 30 января вышел из дома в Красносельском районе и сел в машину к незнакомцу. В Псковской области был задержан мужчина, в автомобиль которого сел мальчик. В ходе расследования уголовного дела мужчина сообщил о месте в Ломоносовском районе, где спрятал тело.