Офицеры в Миннеаполисе будут носить камеры после стрельбы в гражданских

Агенты в Миннеаполисе будут носить нательные камеры после стрельбы в гражданских.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Федеральные агенты в Миннеаполисе будут носить нательные камеры после двух случаев стрельбы в гражданских в ходе антимигрантских рейдов, сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

«Мы установим нательные видеокамеры на каждого офицера, работающего на местах в Миннеаполисе», — написала Ноэм в соцсети Х.

По ее словам, решение вступает в силу незамедлительно, эта практика будет расширяться после выделения дополнительного финансирования.

Ранее в Миннеаполисе агент службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника ICE.