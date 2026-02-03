Офицеры в Миннеаполисе будут носить камеры после стрельбы в гражданских

Ранее в Миннеаполисе агент службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника ICE.