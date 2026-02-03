В Дагестане выяснили причину отравления детей в частном детсаду

После инцидента в селе Параул Карабудахкентского района на место экстренно выехали специалисты газовой службы. Проверка показала, что детсад был самовольно подключён к газопроводу — договор на поставку топлива отсутствовал.
По данным МЧС Дагестана, в больницы доставили десять детей с симптомами отравления угарным газом. В региональном Минздраве уточнили, что их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как уточнил Шихалиев, предварительной причиной происшествия стал отопительный прибор — газовая горелка, подключённая к системе с помощью обычного водяного шланга. Такое решение специалисты назвали грубым нарушением всех норм безопасности и прямой угрозой жизни детей.
Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто именно принял решение о незаконном подключении и кто отвечал за эксплуатацию опасного оборудования.
