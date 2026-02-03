В Дагестане выяснили причину отравления детей в частном детсаду

Ранее Life.ru писал, что в Кузбассе суд отправил под арест владельца так называемой «сауны смерти», где во время пожара погибли пятеро подростков. Несмотря на частичное признание вины, предприниматель настаивает, что произошедшее было несчастным случаем, однако следствие считает иначе и опасается его возможного побега.