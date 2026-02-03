Ричмонд
Тело пропавшего в Петербурге ребенка ищут в Ломоносовском районе Ленобласти

СК: тело пропавшего девятилетнего мальчика из Петербурга ищут в Ломоносовском районе Ленобласти.

Источник: Следственный комитет России

Поиски тела девятилетнего петербуржца, пропавшего в минувшую пятницу, ведутся в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Информация о предполагаемом месте нахождения тела поступила от мужчины, задержанного ранее в Псковской области, который признал свою причастность к преступлению, повлекшему за собой гибель ребенка.

По информации ведомства, в ходе проводимого расследования были получены сведения, подтверждающие факт убийства ребенка. В настоящее время продолжаются дополнительные следственные действия, направленные на полное установление всех обстоятельств данного инцидента.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили автомобиль Toyota Fortuner, в который сел мальчик. Машину нашли в деревне Яльгелево.