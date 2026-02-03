Ричмонд
БПЛА упал на территории разведывательной военной базы в Польше

Неопознанный беспилотник упал на территорию военной части в Пшасныше на севере Польши. Об этом 2 февраля сообщила радиостанция ZET со ссылкой на источник. Информация публикуется об инциденте, произошедшем 28 января.

Источник: Life.ru

«Дрон неизвестного происхождения упал на военную часть в Пшасныше. Речь идёт о 2-м радиоэлектронном центре в Пшасныше. Это специализированное подразделение радиоэлектронной разведки и борьбы», — указано в материале.

Дежурная служба заметила дрон над базой, но не смогла остановить его полёт. Аппарат упал примерно в 70 метрах от склада с вооружением. Военнослужащие забрали устройство в здание. Собеседник радиостанции назвал такие действия ошибкой, поскольку дрон мог продолжать собирать данные даже после падения.

В декабре прошлого года разведывательный беспилотник разбился у жилого дома в польском Леково. По одной из версий, дрон упал во время тренировочных учений.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

