БПЛА упал на территории разведывательной военной базы в Польше

«Дрон неизвестного происхождения упал на военную часть в Пшасныше. Речь идёт о 2-м радиоэлектронном центре в Пшасныше. Это специализированное подразделение радиоэлектронной разведки и борьбы», — указано в материале.
Дежурная служба заметила дрон над базой, но не смогла остановить его полёт. Аппарат упал примерно в 70 метрах от склада с вооружением. Военнослужащие забрали устройство в здание. Собеседник радиостанции назвал такие действия ошибкой, поскольку дрон мог продолжать собирать данные даже после падения.
В декабре прошлого года разведывательный беспилотник разбился у жилого дома в польском Леково. По одной из версий, дрон упал во время тренировочных учений.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.