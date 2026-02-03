Спасатели обследуют водоем в Яльгелево в поисках тела пропавшего ребенка

2 февраля подозреваемого по делу задержали. По информации СМИ, задержанного зовут Петр Жилкин, ему 39 лет, он приехал в Петербург из Луганской Народной Республики. До этого какое-то время жил в Ростовской области. У задержанного было несколько судимостей: он украл ноутбук и угнал с подельником мотоцикл в городе Шахты. В этот же день Жилкин признался, что увез ребенка, а затем утопил.