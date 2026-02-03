Спасатели обследуют водоем в Яльгелево в поисках тела пропавшего ребенка

Поиски тела пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика сосредоточены на водоеме в Ленинградской области. На это место, по данным экстренных служб, указал задержанный мужчина, признавшийся в убийстве ребенка. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в экстренных службах.
Поиски должны начаться в водоеме, расположенном в деревне Яльгелево. На место происшествия уже выехала следственно-криминалистическая группа. Для проведения работ также будут привлечены водолазы от МЧС и другие спасательные службы, передает РИА Новости.
Еще 31 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома 30 января. 1 февраля по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.
2 февраля подозреваемого по делу задержали. По информации СМИ, задержанного зовут Петр Жилкин, ему 39 лет, он приехал в Петербург из Луганской Народной Республики. До этого какое-то время жил в Ростовской области. У задержанного было несколько судимостей: он украл ноутбук и угнал с подельником мотоцикл в городе Шахты. В этот же день Жилкин признался, что увез ребенка, а затем утопил.