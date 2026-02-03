На юге Петербурга в ангаре произошел пожар площадью 750 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Огонь охватил ангар площадью 750 кв. м во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.
«В ангаре размером 15×50 м происходит горение по всей площади», — говорится в сообщении.
Позже в ведомстве сообщили о локализации пожара. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Ангар расположен на Софийской улице, дом 62. К ликвидации возгорания от МЧС привлечено 6 единиц техники и 25 человек.
В новость внесены изменения (02:09 мск) — добавлена информация о локализации пожара.