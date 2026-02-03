«Комсомолка» восстановила хронологию пропажи и убийства мальчика в Петербурге: как действовал преступник

Следователи выясняют детали дела об убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге. Мужчина, укравший ребенка, признал свою вину. Мальчик пропал 30 января. Уже 2 февраля стали известны подробности произошедшего. Корреспондент «КП-Петербург» восстановила хронологию пропажи и убийства мальчика.
Так, похищенный ребенок не вернулся домой с «прогулки» (так он сказал маме) днем 30 января. Школьник отправился в соседний ТЦ. Затем камеры засняли его диалог с неизвестным мужчиной. Он купил мальчику бургер. Позже ребенок сел в машину преступника.
Как выяснилось, мужчина имеет приличное состояние. Его загородный дом стоит порядка 15−20 миллионов рублей. Мужчина живет в коттеджном поселке в Ленобласти. Полиция обнаружила похитителя по камерам. Однако нашли его не дома, а в Псковской области. Мужчина успел снять квартиру. На допросе он признался в убийстве мальчика. Его тело спрятано в водоеме. По словам преступника, труп находится недалеко от его коттеджа.
Согласно новым данным, признавшийся в убийстве мальчика увлекался детской порнографией. Сейчас следователи отвезли подозреваемого на поиски тела ребенка.