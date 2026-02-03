«Комсомолка» восстановила хронологию пропажи и убийства мальчика в Петербурге: как действовал преступник

Как выяснилось, мужчина имеет приличное состояние. Его загородный дом стоит порядка 15−20 миллионов рублей. Мужчина живет в коттеджном поселке в Ленобласти. Полиция обнаружила похитителя по камерам. Однако нашли его не дома, а в Псковской области. Мужчина успел снять квартиру. На допросе он признался в убийстве мальчика. Его тело спрятано в водоеме. По словам преступника, труп находится недалеко от его коттеджа.