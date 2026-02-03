В Днепропетровске произошли взрывы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».
В Днепропетровской области, а также в Киеве, Полтавской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях звучат сирены воздушной тревоги.
