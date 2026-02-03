Жертвы, взрывы и обрушения: трагичные страницы в истории Новосибирска — 25 жутких кадров

За 15 лет Новосибирск пережил ряд чрезвычайных происшествий, от террористического акта до техногенных катастроф. Вспоминаем ключевые инциденты, которые потрясали город с 2010 по 2026 год, унося жизни и нанося масштабный ущерб.
13 марта 2010 года в центре города прогремел взрыв. В результате детонации взрывного устройства, содержавшего смесь тротила и гексогена, пострадала женщина, были выбиты витрины шестиэтажного здания.
9 февраля 2023 года мощный взрыв бытового газа полностью разрушил подъезд жилого дома № 39 на улице Линейная. Происшествие привело к человеческим жертвам.
14 июня 2021 года крупный пожар охватил автозаправочную станцию на Гусинобродском шоссе, в результате чего пострадали 16 человек.
16 июля 2025 года произошел мощный взрыв в двухэтажном жилом доме в Новосибирском районе. По словам очевидцев, взрывная волна вызвала сильные колебания в соседних зданиях.
В сентябре 2025 года произошло несколько инцидентов: на трассе Р-254 столкновение большегрузов с «Газелью» привело к возгоранию и серии взрывов; сильный пожар в Новосибирском зоопарке унес жизни пяти животных.
В декабре 2025 года возгорание в педагогическом колледже № 1 потребовало эвакуации почти 700 человек.
21 января 2026 года в городе обрушился торговый центр, под завалами которого оказались люди. В результате один человек погиб, двое пострадали. Собственник здания был задержан.