Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие.

ВОРОНЕЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — проинформировал он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше