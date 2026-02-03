В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — проинформировал он.
