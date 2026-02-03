В Хабаровском крае при столкновении автомобиля и судна пострадали три человека

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Автомобиль и судно на воздушной подушке столкнулись на ледовой переправе в Хабаровском крае. В результате происшествия пострадали три человека, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.