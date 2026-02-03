Shot: Тело пропавшего девятилетнего мальчика нашли в деревне Яльгелево

В деревне Яльгелево Ленинградской области во вторник, 3 февраля, обнаружили тело пропавшего девятилетнего ребенка. Ранее задержанный по этому делу Петр Жилкин дал признательные показания, в которых описал детали преступления и указал место.
По предварительной информации, тело было найдено местными жителями. Как следует из показаний подозреваемого, опубликованных в СМИ, Жилкин предложил ребенку деньги за интимные услуги. После отказа мальчик, по словам мужчины, стал требовать деньги за молчание, что стало мотивом для убийства.
Подозреваемый рассказал, что несколько раз ударил ребенка по лицу, а затем отвез его в Яльгелево и утопил в водоеме, пытаясь скрыть следы преступления. Официального подтверждения этой информации от следственных органов на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.
31 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома 30 января. 1 февраля по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.
2 февраля подозреваемого по делу задержали. В этот же день Жилкин признался, что увез ребенка, а затем утопил.