Shot: Тело пропавшего девятилетнего мальчика нашли в деревне Яльгелево

Подозреваемый рассказал, что несколько раз ударил ребенка по лицу, а затем отвез его в Яльгелево и утопил в водоеме, пытаясь скрыть следы преступления. Официального подтверждения этой информации от следственных органов на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.