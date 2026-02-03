По чужим указаниям: во Владивостоке будут судить женщину за попытку поджога банка

Завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Владивостока, попытавшейся устроить поджог отделения банка, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«По версии следствия, обвиняемая, действуя по указаниям неустановленных злоумышленников, приобрела пиротехническое изделие, которое впоследствии подожгла в офисе банка. В результате организации причинён ущерб на сумму более 592 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ходе следствия обвиняемая добровольно возместила весь ущерб. Следователями УМВД России по Приморскому краю собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Женщина, которая подожгла банк во Владивостоке, стала фигурантом дела о терроризме.
Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, женщина подожгла салют во входной группе отделения банка в районе улицы Алеутской 23 декабря 2024 года. После инцидента злоумышленница скрылась. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГАИ по горячим следам задержали 50-летнюю жительницу Владивостока. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства. Там она призналась, что действовала по указаниям мошенников, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга. Злоумышленники убедили женщину в том, что её деньги — 2,5 млн рублей — были похищены сотрудниками банка, и предложили участвовать в «спецоперации» для их разоблачения. Позже было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ в связи с попыткой совершения террористического акта.