Тело убитого девятилетнего мальчика обнаружили в одном из водоёмов Ленобласти

Предварительно, тело Паши нашли местные жители во время обхода территории. На допросе подозреваемый рассказал, что сделал ребёнку непристойное предложение за деньги, однако получил отказ. После конфликта мужчина несколько раз ударил мальчика, вывез его в Яльгелево, где у него находится дачный дом, и утопил в ближайшем водоёме.