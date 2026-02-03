Тело убитого девятилетнего мальчика обнаружили в одном из водоёмов Ленобласти

Предварительно, тело Паши нашли местные жители во время обхода территории. На допросе подозреваемый рассказал, что сделал ребёнку непристойное предложение за деньги, однако получил отказ. После конфликта мужчина несколько раз ударил мальчика, вывез его в Яльгелево, где у него находится дачный дом, и утопил в ближайшем водоёме.
Сейчас следователи работают на месте трагедии, передаёт телеграм-канал SHOT.
Ранее Life.ru писал, что Петру Жилкину может грозить пожизненное лишение свободы. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии», что автоматически переводит дело в категорию особо тяжких.