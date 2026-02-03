Ричмонд
Стала известна возможная причина крушения учебного самолета в Орске

Лайнер Diamond с курсантами рухнул из-за сваливания — явления, при котором воздух перестает правильно обтекать крыло. Это приводит к потере управления и может случиться даже с исправным самолетом, часто являясь следствием ошибок пилотирования. Официальная версия причин ЧП следственными органами пока не названа, передает Telegram-канал Shot.

О трагедии стало известно в этот же день: три человека погибли при крушении учебного самолета в Орске. Разбившийся самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации. Уточняется, что на борту находились два курсанта и инструктор.