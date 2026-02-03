Ричмонд
Причиной отравления детей в Дагестане стало незаконное подключение к газу

Детский сад в Дагестане, где в понедельник, 2 февраля, 10 детей отравились угарным газом, был подключен к сетям незаконно, без соответствующего договора. Об этом сообщил министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев.

В ходе проверки на месте происшествия установлен факт незаконного подключения здания к газопроводу.

— По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности, — написал Шихалиев в своем Telegram-канале.

По его словам, угрозы жизни детей нет, трое уже выписаны, семеро покинут медучреждение в ближайшее время.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в частном детском саду в селе Параул. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.