Еще одного ребенка жестоко избили на юге Казахстана: задержан отец девочки

Ход досудебного расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции. На ситуацию отреагировала также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Instagram. «Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ребенок госпитализирован и находится под наблюдением врачей. Ситуация взята на контроль региональным уполномоченным по правам ребенка в области Жетісу», — написала она.