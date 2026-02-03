Ричмонд
Еще одного ребенка жестоко избили на юге Казахстана: задержан отец девочки

Очередное дело по факту избиения ребенка завели в области Жетicу — трехлетнюю девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

О произошедшем сообщил Telegram-канал Halyqstan. По его данным, 2 февраля в областную детскую больницу Талдыкоргана в тяжелом состоянии доставили трехлетнюю девочку. Со слов матери, девочка была избита отцом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Авторы поста пишут, что девочка в тяжелом состоянии и находится в реанимации. В комментариях к посту Департамент полиции области Жетісу подтвердил информацию о госпитализации ребенка.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и задержала подозреваемого — отца девочки. «Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Мать вместе с ребенком в настоящее время находятся в медицинском учреждении, где пострадавшему ребенку оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ДП.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции. На ситуацию отреагировала также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Instagram. «Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ребенок госпитализирован и находится под наблюдением врачей. Ситуация взята на контроль региональным уполномоченным по правам ребенка в области Жетісу», — написала она.