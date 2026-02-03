В Китае при обрушении моста погибли два человека

В результате обрушения железнодорожного моста в городе Яньчэн на востоке Китая погибли минимум два человека, еще трое числятся пропавшими без вести, сообщает Xinhua.
По данным агентства, авария произошла вечером 2 февраля при проведении строительных работ Китайской железнодорожной строительной корпорации.
На текущий момент на месте происшествия продолжаются спасательные мероприятия, причины инцидента устанавливаются.
