Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае при обрушении моста погибли два человека

При обрушении моста в городе Яньчэн погибли минимум два человека, еще трое числятся пропавшими без вести.

Источник: Аргументы и факты

В результате обрушения железнодорожного моста в городе Яньчэн на востоке Китая погибли минимум два человека, еще трое числятся пропавшими без вести, сообщает Xinhua.

По данным агентства, авария произошла вечером 2 февраля при проведении строительных работ Китайской железнодорожной строительной корпорации.

На текущий момент на месте происшествия продолжаются спасательные мероприятия, причины инцидента устанавливаются.

Ранее береговая охрана Китая провела успешную операцию по спасению экипажа иностранного грузового судна, которое перевернулось в 55 морских милях от северо-запада от острова Хуанъянь.