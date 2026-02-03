Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело по факту самоуправства иностранного таксиста возбудили во Владивостоке

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику возбудить уголовное дело о противоправных действиях водителя такси в отношении жителя Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Информация об инциденте появилась в СМИ. Утверждается, что в январе 2026 года во Владивостоке водитель такси, мужчина неславянской внешности, выразил недовольство размером платы за поездку и решил отомстить пассажиру. Не дождавшись, когда клиент покинет салон, шофёр возобновил движение автомобиля, и в результате этих действий пассажир выпал на проезжую часть.

Краевым управлением ведомства была начата доследственная проверка. По её итогам, по поручению Бастрыкина, возбуждено уголовное дело.

Это далеко не первый инцидент с иностранными таксистами в Приморье. В декабре прошлого года 18-летний водитель вступил в конфликт с пассажирами в центре Владивостока и отлупил одного из оппонентов битой так, что пострадавшему потребовалась госпитализация из-за черепно-мозговой травмы. А в мае того же года был задержан иностранный таксист, позволивший себе непристойности в отношении 17-летней пассажирки. В январе в неприятную ситуацию попала 30-летняя жительница Владивостока, возвращавшаяся на такси из посёлка Липовцы: по пути водитель взял попутчика — своего приятеля, который, в свою очередь, начал приставать к пассажирке.

Отметим, что в Приморском крае мигрантам запрещено работать водителями такси и общественного транспорта. Однако запрет не распространяется на иностранцев, имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Законность деятельности водителя, разозлившегося на пассажира из-за стоимости поездки, очевидно, предстоит выяснить следователям и правоохранительным органам.