Уголовное дело по факту самоуправства иностранного таксиста возбудили во Владивостоке

Информация об инциденте появилась в СМИ. Утверждается, что в январе 2026 года во Владивостоке водитель такси, мужчина неславянской внешности, выразил недовольство размером платы за поездку и решил отомстить пассажиру. Не дождавшись, когда клиент покинет салон, шофёр возобновил движение автомобиля, и в результате этих действий пассажир выпал на проезжую часть.
Краевым управлением ведомства была начата доследственная проверка. По её итогам, по поручению Бастрыкина, возбуждено уголовное дело.
Это далеко не первый инцидент с иностранными таксистами в Приморье. В декабре прошлого года 18-летний водитель вступил в конфликт с пассажирами в центре Владивостока и отлупил одного из оппонентов битой так, что пострадавшему потребовалась госпитализация из-за черепно-мозговой травмы. А в мае того же года был задержан иностранный таксист, позволивший себе непристойности в отношении 17-летней пассажирки. В январе в неприятную ситуацию попала 30-летняя жительница Владивостока, возвращавшаяся на такси из посёлка Липовцы: по пути водитель взял попутчика — своего приятеля, который, в свою очередь, начал приставать к пассажирке.
Отметим, что в Приморском крае мигрантам запрещено работать водителями такси и общественного транспорта. Однако запрет не распространяется на иностранцев, имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание.
Законность деятельности водителя, разозлившегося на пассажира из-за стоимости поездки, очевидно, предстоит выяснить следователям и правоохранительным органам.