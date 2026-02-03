Уголовное дело по факту самоуправства иностранного таксиста возбудили во Владивостоке

Это далеко не первый инцидент с иностранными таксистами в Приморье. В декабре прошлого года 18-летний водитель вступил в конфликт с пассажирами в центре Владивостока и отлупил одного из оппонентов битой так, что пострадавшему потребовалась госпитализация из-за черепно-мозговой травмы. А в мае того же года был задержан иностранный таксист, позволивший себе непристойности в отношении 17-летней пассажирки. В январе в неприятную ситуацию попала 30-летняя жительница Владивостока, возвращавшаяся на такси из посёлка Липовцы: по пути водитель взял попутчика — своего приятеля, который, в свою очередь, начал приставать к пассажирке.