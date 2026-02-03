По делу о смерти 5 человек в ДТП под Красноярском задержан водитель грузовика

В результате аварии на месте погибли пять человек — трое несовершеннолетних и еще двое пассажиров в возрасте 31 года и 18 лет. Травмы получили шесть человек, четверо из них были госпитализированы в больницу. Всего в микроавтобусе находились 13 пассажиров, в том числе 11 подростков.