В Испании мужчина устроил танцы на крыше самолёта в аэропорту

Неизвестный мужчина залез на крышу самолёта в аэропорту Манисес в испанской Валенсии и устроил там танцы, сообщил канал Esdiariocv.
Авиалайнер Airbus A320 компании Vueling находился на взлётно-посадочной полосе и готовился к вылету в Амстердам.
Перед рейсом нарушитель проник на лётное поле и пробрался к воздушному судну. Из-за танцев на самолёте рейс пришлось задержать. Сотрудники аэропорта смогли снять мужчину с крыши и передали медицинским работникам, чтобы те оценили его психическое состояние.
