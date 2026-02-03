В Испании мужчина устроил танцы на крыше самолёта в аэропорту

Также сообщалось, что в июле самолёт, летевший из Омахи (американский штат Небраска) в Детройт, совершил аварийную посадку из-за мужчины, который пытался открыть дверь аварийного выхода во время полета. Нарушителю помешала стюардесса, которая начала борьбу с ним. После задержания в аэропорту у мужчины нашли таблетки, которые принимают пациенты с тревожными и паническими расстройствами.