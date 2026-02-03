В Хабаровском крае под суд пойдет водитель лесовоза, сбивший трех детей

Установлено, что в мае 2025 года водитель груженного древесиной лесовоза на улице Центральной в селе Георгиевка не справился с управлением и сбил идущих по обочине детей. Девятилетний мальчик погиб сразу, девочка с тяжелой травмой головы длительное время проходила лечение, третий ребенок получил легкий вред здоровью.