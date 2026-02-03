Ричмонд
В Хабаровском крае под суд пойдет водитель лесовоза, сбивший трех детей

В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом. Водитель лесовоза сбил трех детей, один ребенок погиб.

Источник: Freepik

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, 44-летний житель района им. Лазо обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что в мае 2025 года водитель груженного древесиной лесовоза на улице Центральной в селе Георгиевка не справился с управлением и сбил идущих по обочине детей. Девятилетний мальчик погиб сразу, девочка с тяжелой травмой головы длительное время проходила лечение, третий ребенок получил легкий вред здоровью.

Водитель свою вину признал. Уголовное дело рассмотрит суд района имени Лазо.