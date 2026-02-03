Тело девятилетнего мальчика нашли со связанными ногами в замерзшем водоеме

Тело пропавшего девятилетнего мальчика со связанными ногами обнаружили и извлекли из замерзшего водоема в Ленинградской области. Ребенка первыми нашли местные жители и волонтеры. Об этом стало известно во вторник, 3 февраля.
Изначально добровольцы заметили в замерзшем водоеме рядом с деревней Большое Забородье торчащий рюкзак. Это место находится примерно в 10 километрах от деревни Яльгелево, где, по данным следствия, у подозреваемого есть дом. На место сразу были вызваны спасатели и полиция. После обнаружения водолазы извлекли тело мальчика. Сейчас на месте продолжают работу экстренные службы, передает Telegram-канал Shot.
31 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома 30 января. 1 февраля по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.
2 февраля подозреваемого по делу задержали. В этот же день Жилкин признался, что увез ребенка, а затем утопил. Также в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в ходе допроса рассказал, что несколько раз ударил ребенка по лицу, а затем отвез его в Яльгелево и утопил в водоеме, пытаясь скрыть следы преступления.