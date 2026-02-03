Ричмонд
Под Красноярском автомобилист насмерть сбил стоявшую посреди трассы женщину (видео)

Вечером 2 февраля на 16 км автодороги Р-257 «Енисей» произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

Источник: РИА "Новости"

По информации ГАИ, 32-летний водитель автомобиля «Форд Эксплорер», двигаясь из Дивногорска в Красноярск, наехал на женщину, которая стояла на проезжей части с поднятой рукой. От полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Госавтоинспекторы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также напоминают водителям о соблюдение безопасного скоростного режима, который позволит остановиться в случае внезапно возникшей опасности. Пешеходов же призывают в темное время суток использовать световозвращающие элементы.