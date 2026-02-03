В Листвянке задержали четверых мошенников за аферу с земельным участком

— Преступники купили участок на окраине поселка, но в документы о межевании внесли координаты другого, ценного участка в центре Листвянки, прямо у озера. После этого они зарегистрировали документы в Росреестре. В итоге пострадавшие мать с дочерью лишились недвижимости, которую оценили не менее чем в 5 миллионов рублей, -говорится в сообщении ведомства.