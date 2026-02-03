В Листвянке задержали четверых мошенников за аферу с земельным участком

В Иркутской области полиция задержала четверых человек по подозрению в мошенничестве с земельным участком в Листвянке. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, группа, в которую входили кадастровый инженер, риелтор и так называемый «покупатель», похитила землю на берегу Байкала.
— Преступники купили участок на окраине поселка, но в документы о межевании внесли координаты другого, ценного участка в центре Листвянки, прямо у озера. После этого они зарегистрировали документы в Росреестре. В итоге пострадавшие мать с дочерью лишились недвижимости, которую оценили не менее чем в 5 миллионов рублей, -говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители нашли и изъяли в Росреестре и местной администрации подозрительные документы. У фигурантов также забрали технику, автомобили и деньги. Заведено уголовное дело о мошенничестве, расследование продолжается.
