Виновного в ДТП с пятью погибшими на трассе «Сибирь» водителя задержали

Напомним, пять несовершеннолетних погибли и шесть человек получили травмы разной степени тяжести в страшной аварии на трассе Р-255 «Сибирь». Там столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Автобус перевозил 13 пассажиров, из них 11 были подростками. Погибшими оказались абитуриенты института ГУФСИН.