Виновного в ДТП с пятью погибшими на трассе «Сибирь» водителя задержали

В Красноярском крае задержали водителя грузовика, который устроил страшную аварию с автобусом на трассе «Сибирь». Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

Источник: Life.ru

«Водитель грузовика, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия с погибшими в Рыбинском муниципальном округе, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сказано в сообщении.

Сейчас в деталях смертельного ДТП с пятью погибшими разбираются следователи красноярской полиции.

Напомним, пять несовершеннолетних погибли и шесть человек получили травмы разной степени тяжести в страшной аварии на трассе Р-255 «Сибирь». Там столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Автобус перевозил 13 пассажиров, из них 11 были подростками. Погибшими оказались абитуриенты института ГУФСИН.

