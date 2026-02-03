Виновного в ДТП с пятью погибшими на трассе «Сибирь» водителя задержали

«Водитель грузовика, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия с погибшими в Рыбинском муниципальном округе, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сказано в сообщении.
Сейчас в деталях смертельного ДТП с пятью погибшими разбираются следователи красноярской полиции.
Напомним, пять несовершеннолетних погибли и шесть человек получили травмы разной степени тяжести в страшной аварии на трассе Р-255 «Сибирь». Там столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Автобус перевозил 13 пассажиров, из них 11 были подростками. Погибшими оказались абитуриенты института ГУФСИН.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.