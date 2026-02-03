На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,0

Тревога цунами не объявлялась. По инструментальным данным, в поселках Ключи и Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального округа подземные толчки могли ощущаться силой до 3 баллов. Звонки в ЕДДС муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали.