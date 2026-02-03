В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

ТУЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Угрозу атаки БПЛА отменили в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА», — проинформировал он.
