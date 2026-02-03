На Байкале рыбаки чудом спаслись, когда их машина провалилась под лед

В Кабанском районе Бурятии на Байкале машина с двумя рыбаками провалилась под лед. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС республики, случилось все 2 февраля 2026 года в 10 километрах от поселка Посольское.
— Мужчинам удалось самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля, но они остались на непрочном льду, что было смертельно опасно. На место происшествие на вездеходе «Трэкол» выехали двое спасателей. Они нашли рыбаков и доставили их на берег. Мужчины чувствуют себя хорошо, их жизни вне опасности, — уточнили в пресс-службе ведомства.
МЧС напоминает, что выезд на лед — это огромный риск. Сибиряков просят соблюдать правила безопасности, чтобы не попасть в такую ситуацию.
