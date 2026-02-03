Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Байкале рыбаки чудом спаслись, когда их машина провалилась под лед

В Бурятии машина с двумя рыбаками провалилась под лед.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Кабанском районе Бурятии на Байкале машина с двумя рыбаками провалилась под лед. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС республики, случилось все 2 февраля 2026 года в 10 километрах от поселка Посольское.

— Мужчинам удалось самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля, но они остались на непрочном льду, что было смертельно опасно. На место происшествие на вездеходе «Трэкол» выехали двое спасателей. Они нашли рыбаков и доставили их на берег. Мужчины чувствуют себя хорошо, их жизни вне опасности, — уточнили в пресс-службе ведомства.

МЧС напоминает, что выезд на лед — это огромный риск. Сибиряков просят соблюдать правила безопасности, чтобы не попасть в такую ситуацию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Листвянке задержали четверых мошенников за аферу с земельным участком.