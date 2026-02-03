Водителя грузовика, виновного в смертельном ДТП в Красноярском крае, задержали

В Красноярском крае задержан водитель грузовика, по предварительной вине которого в дорожно-транспортном происшествии погибли шесть человек. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— Водитель грузовика, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия с погибшими в Рыбинском муниципальном округе, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — говорится в сообщении.
Ранее по факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Всего в ДТП погибли шесть человек — помимо детей, скончался один взрослый. В общей сложности в автобусе было 13 человек, 11 из которых — подростки. Причем изначально оперативные службы сообщали только о пяти погибших в результате этого ДТП. По данным регионального Минздрава, на месте аварии на данный момент работают несколько бригад медиков скорой помощи.
Позже стало известно, что причиной смертельного ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае стал модульный дом, отцепившийся от буксировавшего его автомобиля.