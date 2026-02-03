Водителя грузовика, виновного в смертельном ДТП в Красноярском крае, задержали

Всего в ДТП погибли шесть человек — помимо детей, скончался один взрослый. В общей сложности в автобусе было 13 человек, 11 из которых — подростки. Причем изначально оперативные службы сообщали только о пяти погибших в результате этого ДТП. По данным регионального Минздрава, на месте аварии на данный момент работают несколько бригад медиков скорой помощи.