ЧП на заводе в Таразе: один человек умер, двое пострадали

Как сообщает телеканал, чрезвычайное происшествие случилось на Новоджамбулском фосфорном заводе. Трое работников находились у печи, когда произошёл выброс. Все получили серьезные ожоги тела и дыхательных путей.
За жизнь 32-летнего мужчины, который пострадал больше всех, боролись три дня, но спасти его не удалось. В настоящее время специальная комиссия выясняет, кто виноват в трагедии и можно ли было её избежать.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены срочные проверки. «Приказом департамента инспекции труда создана комиссия, которая будет рассматривать и давать правовую оценку по данному несчастному случаю. Также будут определены обстоятельства и причины несчастного случая», — сообщил руководитель отдела Комитета госинспекции труда по Жамбылской области Бекжан Абди.