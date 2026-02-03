Ричмонд
ЧП на заводе в Таразе: один человек умер, двое пострадали

На заводе в Таразе произошел выброс фосфорного шлака. Под огненную жидкость попали трое сотрудников, один из них погиб, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Как сообщает телеканал, чрезвычайное происшествие случилось на Новоджамбулском фосфорном заводе. Трое работников находились у печи, когда произошёл выброс. Все получили серьезные ожоги тела и дыхательных путей.

За жизнь 32-летнего мужчины, который пострадал больше всех, боролись три дня, но спасти его не удалось. В настоящее время специальная комиссия выясняет, кто виноват в трагедии и можно ли было её избежать.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены срочные проверки. «Приказом департамента инспекции труда создана комиссия, которая будет рассматривать и давать правовую оценку по данному несчастному случаю. Также будут определены обстоятельства и причины несчастного случая», — сообщил руководитель отдела Комитета госинспекции труда по Жамбылской области Бекжан Абди.