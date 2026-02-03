В Новосибирске подросток украла более 60 тысячи рублей с карты родственницы

Как установили следствие и суд, в июне 2025 года осуждённая, воспользовавшись визитом родственницы и её невнимательностью, тайно взяла её банковскую карту. После этого подросток привязала карту к своему аккаунту в приложении интернет-магазина и сделала несколько покупок на общую сумму свыше 60 тысяч рублей.
Заельцовский районный суд назначил ей в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
В региональном следственном управлении СК России напомнили, что кража денег с банковского счёта или электронных денежных средств относится к тяжким преступлениям, а уголовная ответственность за неё наступает с 14 лет.
