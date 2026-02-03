Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске подросток украла более 60 тысячи рублей с карты родственницы

В Новосибирске несовершеннолетняя девушка была признана судом виновной в хищении денег с банковского счёта своей родственницы. Её действия квалифицированы по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Как установили следствие и суд, в июне 2025 года осуждённая, воспользовавшись визитом родственницы и её невнимательностью, тайно взяла её банковскую карту. После этого подросток привязала карту к своему аккаунту в приложении интернет-магазина и сделала несколько покупок на общую сумму свыше 60 тысяч рублей.

Заельцовский районный суд назначил ей в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

В региональном следственном управлении СК России напомнили, что кража денег с банковского счёта или электронных денежных средств относится к тяжким преступлениям, а уголовная ответственность за неё наступает с 14 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области против 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело за поджог вышки сотовой связи.