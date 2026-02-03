После гибели ребёнка на тюбинге во Владивостоке заведено уголовное дело

После смерти ребёнка из-за катания на тюбинге во Владивостоке возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следкома Приморья.
«В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, допрошены законные представители ребёнка, проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы. Расследование находится на личном контроле руководства следственного управления», — говорится в сообщении.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что трагедия произошла 31 января в районе улицы Карьерная. Пятилетний мальчик, спускаясь с горы на «ватрушке», врезался в дерево и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Несмотря на экстренную помощь медиков, ребёнок скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание.
Следственное управление СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».
Отметим, что в январе в Приморье произошло три ЧП с детьми на тюбингах. Ранее 13-летний подросток получил серьёзные травмы во время катания на «ватрушке» во Владивостоке — по тому случаю возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Ещё одно происшествие случилось в Дальнегорске, где 12-летняя девочка после спуска на тюбинге ударилась головой, потеряла сознание и была госпитализирована с диагнозом «тяжёлая черепно-мозговая травма». Трагедия 31 января стала первым смертельным случаем в текущем году.