После гибели ребёнка на тюбинге во Владивостоке заведено уголовное дело

Отметим, что в январе в Приморье произошло три ЧП с детьми на тюбингах. Ранее 13-летний подросток получил серьёзные травмы во время катания на «ватрушке» во Владивостоке — по тому случаю возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Ещё одно происшествие случилось в Дальнегорске, где 12-летняя девочка после спуска на тюбинге ударилась головой, потеряла сознание и была госпитализирована с диагнозом «тяжёлая черепно-мозговая травма». Трагедия 31 января стала первым смертельным случаем в текущем году.