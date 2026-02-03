Опер объяснил связь убийства россиянина в Таиланде и похищения его земляка

«Я бы не делал скоропалительных выводов, что эти преступления самостоятельны и не зависят друг от друга. Тут очень много совпадений. Оба выходцы из России, более того, из одного города, примерно одного возраста, оба на постоянной основе жили длительное время в Таиланде. В этой стране все-таки не так много россиян живет, поэтому не исключено, что они могли быть знакомы между собой, могли общаться. Возможен сценарий, что один из них стал жертвой рэкета, “наезда” бандитов, приехавших также из России. И вот он мог выдать информацию не только о себе, но и о других соотечественниках, кто в Таиланде еще хорошо зарабатывает и на чем зарабатывает. Не исключая вариант, что одни и те же люди сработали и по одному, и по второму», — поделился мнением эксперт.