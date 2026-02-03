Опер объяснил связь убийства россиянина в Таиланде и похищения его земляка

В Таиланде практически одновременно пропали двое жителей Санкт-Петербурга: криптоинвестор Максим Гарбузов и предприниматель Михаил Емельянов. Части тела второго пропавшего накануне нашли в тайском районе Банг Ламунг. Есть ли связь между этими двумя преступлениями, aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.
«Я бы не делал скоропалительных выводов, что эти преступления самостоятельны и не зависят друг от друга. Тут очень много совпадений. Оба выходцы из России, более того, из одного города, примерно одного возраста, оба на постоянной основе жили длительное время в Таиланде. В этой стране все-таки не так много россиян живет, поэтому не исключено, что они могли быть знакомы между собой, могли общаться. Возможен сценарий, что один из них стал жертвой рэкета, “наезда” бандитов, приехавших также из России. И вот он мог выдать информацию не только о себе, но и о других соотечественниках, кто в Таиланде еще хорошо зарабатывает и на чем зарабатывает. Не исключая вариант, что одни и те же люди сработали и по одному, и по второму», — поделился мнением эксперт.
Игнатов обратил внимание на то, что по делу Емельянова в Таиланде уже задержаны подозреваемые, двое россиян и двое местных жителей.
«Это могут быть звенья одной цепи, одни и те же исполнители преступного деяния, совершенного в отношении наших сограждан», — добавил он.
Как стало известно ранее, об исчезновении Михаила Емельянова 8 января заявила его мать, прилетевшая для розысков сына. Она сообщила, что Емельянову поступали угрозы со стороны знакомого, у него требовали вернуть 120 тысяч долларов. Накануне стало известно, что Емельянов мертв, полиция обнаружила его останки.
Российский криптоинвестор и боец муай-тай (тайского бокса) Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга, проживавший в Паттайе, перестал выходить на связь 24 декабря 2025 года. Его телефон отключен, сообщения в мессенджерах остаются без ответа.