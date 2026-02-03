Как казахстанцы могут потерять деньги из-за sms-кодов от разных онлайн-сервисов

Современные мошеннические схемы позволяют обманывать казахстанцев на крупные суммы денег, нанося им серьезный ущерб. Ранее это были звонки «из банка» и сообщения с номера 1414, но теперь казахстанцы могут получить SMS-код из любого онлайн-сервиса. Читатели NUR.KZ делятся историями о том, как они чуть не стали жертвами новых уловок.
Ерлан, житель Алматы, получил звонок от «курьера», хотя посылки не ожидал. Звонивший знал адрес его регистрации, что вызвало сомнения. После вопросов о товаре, о котором курьер ничего не знал, его попросили дать код из банковского приложения. Когда ничего не пришло, они сказали проверить WhatsApp, где был код от крупной компании по продаже техники. Ерлан отказался называть код, но аккаунт компании в соцсети был настоящим. Однако в компании ему сказали, что не осуществляют доставку таким образом, и предупредили о мошенниках.
Жанар из Алматы также столкнулась со схожей схемой. Ей позвонили из «поликлиники» и сообщили о необходимости сдать еще один анализ, настаивая на онлайн-регистрации из-за большой очереди. Для этого просили код из SMS. Жанар получила сообщение для подтверждения авторизации от сайта, которым пользовалась, и спросила, причем здесь этот сайт. Мошенник заявил, что это общенациональная система по учету больных, но это был обман.
Такие коды могут приходить из различных сервисов и мессенджеров. Мошенники вводят номер жертвы в поле регистрации на этих сервисах, и система автоматически отправляет код. О подобных схемах предупредили в Telegram-канале POLISIA.KZ. В последнее время злоумышленники используют наименования известных сервисов и искусственно создают ощущение «срочности», чтобы получить доступ к персональным данным.
Эксперт по профилактике финансового мошенничества Юрий Ли сообщил, что эти методы — адаптация старой схемы к изменениям, когда мошенникам больше недоступны запросы кодов от 1414. SMS могут приходить из любого сервиса с функцией онлайн-регистрации. После получения кода мошенники совершают повторный звонок от имени полиции или других структур, запугивая жертву и заставляя передать им деньги.
Важно помнить, что SMS-коды никому нельзя передавать, а при подозрительных звонках нужно сбросить вызов и самостоятельно обратиться в банк, госорганы или частную компанию по официальным номерам.