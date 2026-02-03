Как казахстанцы могут потерять деньги из-за sms-кодов от разных онлайн-сервисов

Ерлан, житель Алматы, получил звонок от «курьера», хотя посылки не ожидал. Звонивший знал адрес его регистрации, что вызвало сомнения. После вопросов о товаре, о котором курьер ничего не знал, его попросили дать код из банковского приложения. Когда ничего не пришло, они сказали проверить WhatsApp, где был код от крупной компании по продаже техники. Ерлан отказался называть код, но аккаунт компании в соцсети был настоящим. Однако в компании ему сказали, что не осуществляют доставку таким образом, и предупредили о мошенниках.