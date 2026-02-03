Спасатель оценил шанс подростков спастись из «огненной ловушки» в сауне

Пятеро подростков, погибли в Прокопьевске в сауне, оказавшись в огненной ловушке. О возможных причинах трагедии aif.ru рассказал заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин.
«По термином “огненная ловушка” обычно понимается ситуация, когда отрезаны все пути эвакуации. Точный ответ, почему произошла трагедия в сауне, почему погибли подростки, даст инспекция госпожнадзора после проверок и экспертиз. Возможно, были нарушения. На практике бывает, что или неправильно сделан вход, или неправильно выставлена сама печка, или печка с нарушениями и так далее», — объяснил эксперт.
Щетинин подчеркнул, что сауны, банные комплексы строятся в соответствии с утвержденным проектом, в котором учтены требования безопасности.
«Техника безопасности должна соблюдаться, учитывается в проекте. Это касается и материалов, и пожарной сигнализации, и путей эвакуации», — подчеркнул он.
Напомним, в результате пожара, который произошел в субботу, 31 января, в частной сауне в городе Прокопьевск, погибли пятеро подростков, одна девушка спаслась. По некоторым данным, компания молодых людей отмечала три дня рождения. К настоящему времени взят под стражу владелец сауны, администратора заведения отправили под домашний арест.