В Караганде во время матча скончался хоккеист

По данным ekaraganda.kz, погибший был участником одного из клубов Ночной любительской хоккейной лиги — «СКА-Приозёрск».
Игра должна была состояться в минувшую субботу. Но прямо во время ее начала участнику резко стало плохо. Как сообщил один из координаторов лиги, погибшему пытались оказать помощь, но спасти его не удалось.
«46 лет ему было, вышли на приветствие, человек упал. Плохо стало ему. Сначала аптечка, потом медики старались — скорая приехала. Не смогли. Просто мужчины после работы собрались поиграть. Он был здесь в командировке, но родом не отсюда. На работе был», — поделился свидетель происшествия.
Что стало причиной смерти мужчины, пока не ясно.
