Под Омском случилось страшное из-за лошадей

По данным Отделения Госавтоинспекции по Таврическому району Омской области, в ночь на вторник, 3 февраля 2026 года, зафиксировано ДТП со страшными, по оценке автора, последствиями. По предварительным данным, инцидент, который привел к гибели двух человек, зафиксирован на местном участке трассы «Омск — Русская Поляна» примерно в 00:10. Судя по описанию, «помехой» для транспортного средства стали находящиеся на проезжей части лошади.