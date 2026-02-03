Под Омском случилось страшное из-за лошадей

По данным Отделения Госавтоинспекции по Таврическому району Омской области, в ночь на вторник, 3 февраля 2026 года, зафиксировано ДТП со страшными, по оценке автора, последствиями. По предварительным данным, инцидент, который привел к гибели двух человек, зафиксирован на местном участке трассы «Омск — Русская Поляна» примерно в 00:10. Судя по описанию, «помехой» для транспортного средства стали находящиеся на проезжей части лошади.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Лада Приора”, мужчина 2007 года рождения, двигаясь по автомобильной дороге “Омск-Русская Поляна” со стороны р.п Павлоградка в сторону Омска, в районе 67 километра, допустил наезд на двух лошадей, переходивших проезжую часть, после чего транспортное средство слетело с в кювет с последующим опрокидыванием», — представлена версия случившегося в официальной публикации.
Обозначено, что 19-летний автомобилист и его ровесник, находившийся на пассажирском сидении, скончались на месте, еще два молодых человека 20 и 17 лет доставлены в больницу с различными травмами.
Отметим, в декабре 2025 года сообщалось о гибели автомобилиста на участке той же трассы примерно в 13 километрах.